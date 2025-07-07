Стармер і Макрон не сходяться у стратегії завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон не сходяться у стратегії завершення війни в Україні, перший домагається гарантій безпеки з боку США, другий – демонструє більшу жорстку позицію стосовно політики нинішньої адміністрації Білого дому, пише Politico у понеділок.

Зазначається, що Лондон і Париж досі тісно співпрацювали, намагаючись утримати президента США Дональда Трампа в переговорному процесі щодо миру в Україні. Оскільки прогрес зупинився, британські та французькі чиновники тепер висловлюють певне роздратування тим, як саме інша сторона вирішила поводитися з мінливим президентом США.

"Було прийнято чітке тактичне рішення з боку №10 проводити складні переговори в приватному порядку. Це не дуже в стилі Макрона", — сказав один колишній британський високопоставлений дипломат, якого цитує видання.

"Можливо, що ще серйозніше, також є натяки на напруженість у зусиллях Стармера та Макрона щодо збереження переговорів про припинення вогню в Україні", - зазначає Politico.

"Двоє французьких чиновників визнали відсутність чіткого напрямку для "коаліції охочих" та припустили, що частково проблема полягає у важливості, яку Велика Британія надає гарантіям безпеки з боку США, які досі не матеріалізувались. Прагнучи запобігти таким побоюванням, Даунінг-стріт запланувала зустріч коаліції під час візиту Макрона", - йдеться у матеріалі