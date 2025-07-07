18:28 07.07.2025
Зеленський зустрінеться в Римі з президентом Італії Серджо Матарелла
Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрінеться із президентом Італії Серджо Маттареллою, повідомляється на сайті президента Італійської республіки.
Зустріч із Маттареллою запланована в Квіринальському палаці на 17:00 за київським часом, після зустрічі запланована пресконференція.
Наступного дня в Римі стартує Конференція з відновлення України.
Як повідомлялося, попередня зустріч Зеленського та Маттарелли відбулася 10 січня, тоді ж він анонсував можливий візит президента Італії в Україну.