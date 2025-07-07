Інтерфакс-Україна
Події
18:28 07.07.2025

Зеленський зустрінеться в Римі з президентом Італії Серджо Матарелла

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрінеться із президентом Італії Серджо Маттареллою, повідомляється на сайті президента Італійської республіки.

Зустріч із Маттареллою запланована в Квіринальському палаці на 17:00 за київським часом, після зустрічі запланована пресконференція.

Наступного дня в Римі стартує Конференція з відновлення України.

Як повідомлялося, попередня зустріч Зеленського та Маттарелли відбулася 10 січня, тоді ж він анонсував можливий візит президента Італії в Україну.

 

Теги: #зеленський #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 07.07.2025
Зеленський та Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих у Римі обговорили позиції та формати подальшої співпраці

Зеленський та Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих у Римі обговорили позиції та формати подальшої співпраці

13:18 07.07.2025
Зеленський обговорив із Трампом заміну посла України в США, серед кандидатів Шмигаль, Умєров, Стефанішина та Галущенко – ЗМІ

Зеленський обговорив із Трампом заміну посла України в США, серед кандидатів Шмигаль, Умєров, Стефанішина та Галущенко – ЗМІ

11:32 07.07.2025
Зеленський розраховує на виконання партнерами усіх домовленостей щодо захисту України

Зеленський розраховує на виконання партнерами усіх домовленостей щодо захисту України

09:34 07.07.2025
Келлог планує зустрітися з Зеленським на Конференції з відновлення в Римі – ЗМІ

Келлог планує зустрітися з Зеленським на Конференції з відновлення в Римі – ЗМІ

16:33 06.07.2025
Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

13:36 06.07.2025
Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

10:55 06.07.2025
Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу

Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу

02:57 06.07.2025
Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

22:40 05.07.2025
Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

21:28 05.07.2025
Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині, є постраждалі та руйнування, є перебої з електропостачанням

Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок двох ворожих атак зросла до 71, одна жінка загинула

Вибух біля Житомира стався через незаконне виготовлення вибухової речовини, підозрюються 5 осіб

Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра" - Шмигаль

ОСТАННЄ

Трамп розкритикував обвинувачів колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару

Єрмак поспілкувався онлайн із радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

Стармер і Макрон не сходяться у стратегії завершення війни в Україні

Делегацію Міннацʼєдності на URC 2025 в Римі очолюватиме заступник міністра, Чернишов включатиметься онлайн

РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині, є постраждалі та руйнування, є перебої з електропостачанням

Речник МЗС України: Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви

"Київтеплоенерго" продовжує відновлювати тепломережу в Солом'янському районі після обстрілу

"Укрзалізниця" з 11 липня запускає регіональний поїзд Львів-Тернопіль-Хмельницький

Жолнович розповіла про процедуру оформлення 5 тис. грн виплати по програмі "Пакунок школяра"

Колишня єврокомісар Йоганссон призначена спецпредставником ЄС з питань українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА