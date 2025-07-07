Зеленський зустрінеться в Римі з президентом Італії Серджо Матарелла

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрінеться із президентом Італії Серджо Маттареллою, повідомляється на сайті президента Італійської республіки.

Зустріч із Маттареллою запланована в Квіринальському палаці на 17:00 за київським часом, після зустрічі запланована пресконференція.

Наступного дня в Римі стартує Конференція з відновлення України.

Як повідомлялося, попередня зустріч Зеленського та Маттарелли відбулася 10 січня, тоді ж він анонсував можливий візит президента Італії в Україну.