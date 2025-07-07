Учасники НМТ-2025 складали тести з кожного предмету в середньому на 15-30 хв швидше відведеного часу

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року складали тести з кожного предмету в середньому на 15-30 хвилин швидше відведеного часу, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Кожен учасник мав годину на складання тесту з кожного предмета. Середній час виконання тесту з української мови — 46 хвилин. На математику в середньому витрачали найбільше часу — 49 хвилин. А от на ще один обовʼязковий предмет — історію України — витрачали в середньому 29 хвилин, що є одним із найкоротших показників", - йдеться у повідомленні міністерства по результатам основних сесій НМТ 2025 року.

Зазначаєьбся, що учасники НМТ найшвидше склали українську літературу — 26 хвилин, а середній час виконання найпопулярнішого вибіркового предмета — англійської мови — становив 39 хвилин.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.