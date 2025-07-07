Знищення житла можна буде фіксувати для отримання компенсації дистанційно – Шмигаль

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Внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть претендувати на компенсацію за програмою єВідновлення завдяки запровадженню дистанційного обстеження житла та окупованих територіях та на лінії фронту, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Зокрема, на території активних бойових дій та окупованих територіях. Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла. Відповідальним міністерствам дано завдання запустити послугу якнайшвидше", - написав Шмигаль в Телеграм.

За його словами, поточного 2025 року український уряд виділив рекордні 15 млрд грн на підтримку родин внутрішньо переміщених осіб, чиє житло було знищене. "Програма працює, і вже тисячі родин придбали нову оселю", - повідомив голова уряду.