Інтерфакс-Україна
Події
11:40 07.07.2025

В ЄБА закликають до дискусії щодо проблемних питань бронювання від мобілізації

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В ЄБА закликають до дискусії щодо проблемних питань бронювання від мобілізації

Чесна дискусія з проблемних питань бронювання від мобілізації була б корисною для суспільства, влади та бізнесу з огляду на те, як зростає напруга та дефіцит кадрів, вважає виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.

"Ми одна з небагатьох асоціацій, які говорять про це питання. Воно дійсно сенсативне, але коли напруга в бізнесі зростає, то треба це питання піднімати. Не можна робити вигляд, що його нема", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, кадри стали проблемою номер один для бізнесу, хоча бізнес також розуміє, що вона є і у державних органів влади, і в Збройних Силах України, тож з цим треба працювати.

Дерев’янко висловила жаль, що економічне бронювання так і не було введено.

"Ми всі якось пристосовуємося до поточних умов, враховуючи сенсативність питання й потребу Збройних Сил в людях для захисту держави. Але ми також бачимо, що частина людей просто сидить вдома, що на вулицях стало менше народу або більше дівчат. Тому в даній ситуації, мені здається, варто в дискусії спробувати знайти рішення цієї проблематики", – зазначила виконавча директорка ЄБА.

Вона пояснила, що є достатньо велика кількість компаній, які отримали критичність та не мають скарг, але у решти бізнесу є побоювання, що у держави відсутнє бажання зробити процес бронювання легким та передбачуваним.

Серед прикладів питань, вирішення яких можна було б спробувати знайти в дискусії, Дерев’янко назвала бронювання тих, хто відсутній у "Дії", або можливість використання кваліфікованого електронного підпису в процесі бронювання.

ЄБА була створена у 1999 році, наразі об’єднує 916 членів та є однією з найбільших та найстарших бізнес-асоціацій України.

Як повідомлялося, велика група народних депутатів наприкінці травня внесла у Верховну Раду законопроєкт №13335, яким пропонує запровадити тимчасове бронювання (до 45 днів) для військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які не мають належно оформленого військового квитка або вони не перебувають на військовому обліку.

Теги: #мобілізація #бронювання #єба #деревянко_анна

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