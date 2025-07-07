СБУ затримала агентів РФ, які готували теракт проти воїнів "Азову" у Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі 2-х російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.

"Як встановило розслідування, на замовлення фсб фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто "Азовців", що воюють на передовій", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору агресора рецидивісти потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога.

"За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів", - зазначається в повідомленні.

Крім цього, за інформацією СБУ, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців "Азову" до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.