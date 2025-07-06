На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

У неділю, 6 липня, внаслідок російських обстрілів Донеччини 5 людей загинули і одна поранена, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Костянтинівка зазнала двох авіаударів та ракетного обстрілу — там 4 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, авто і 5 ліній електропередач", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, у Дружківці росіяни FPV-дроном вбили людину і пошкодили техніку.

"Костянтинівка і Дружківка перебувають під постійним ворожим вогнем — як і вся Донеччина. Залишатися тут небезпечно!", - наголосив голова ОВА.