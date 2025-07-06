Ворог атакував рятувальників в Харкові та Херсоні під час робіт на місці обстрілів - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Російські війська атакували рятувальників в Харкові та Херсоні під час виконання робіт на місці обстрілів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, в Харкові вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття.

У Херсоні вранці після обстрілу міста на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну. Особовий склад та цивільні - не постраждали.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45562