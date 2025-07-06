Інтерфакс-Україна
Події
09:10 06.07.2025

Ворог атакував рятувальників в Харкові та Херсоні під час робіт на місці обстрілів - ДСНС

1 хв читати
Ворог атакував рятувальників в Харкові та Херсоні під час робіт на місці обстрілів - ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Російські війська атакували рятувальників в Харкові та Херсоні під час виконання робіт на місці обстрілів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, в Харкові вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття.

У Херсоні вранці після обстрілу міста на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну. Особовий склад та цивільні - не постраждали.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45562

Теги: #рятувальники #атака #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 06.07.2025
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 1 літак - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 1 літак - Генштаб

23:16 05.07.2025
До 32 осіб зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ в ніч на 4 липня

До 32 осіб зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ в ніч на 4 липня

21:19 05.07.2025
Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

19:15 05.07.2025
Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

08:55 05.07.2025
Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по території Сумщини

Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по території Сумщини

08:47 05.07.2025
Через російську агресію 11 жителів Херсонщини отримали поранення - Прокудін

Через російську агресію 11 жителів Херсонщини отримали поранення - Прокудін

08:39 05.07.2025
Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

06:32 05.07.2025
Словаччина знову заблокувала 18-тий пакета санкцій проти РФ

Словаччина знову заблокувала 18-тий пакета санкцій проти РФ

13:45 09.06.2025
В Києві попрощалися із рятувальниками, які загинули під час ворожої атаки 6 червня

В Києві попрощалися із рятувальниками, які загинули під час ворожої атаки 6 червня

13:23 06.06.2025
Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – рятувальники

Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – рятувальники

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

ОСТАННЄ

На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов

В Україні на 90 днів подовжать воєнний стан і мобілізацію - нардеп

Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників – Повітряні сили

Через атаку ворожих БпЛА Запоріжжя спалахнули масштабні пожежі, постраждала 90-річна жінка - ДСНС

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

6 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Ніжині загинув підліток від ураження струмом на залізничному вокзалі, дівчина в реанімації

На Київщині через атаку ворожих БпЛА постраждали три людини - ОВА

Генсек НАТО припустив напад Путіна на Естонію через 5-7 років

Внаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову постраждала також маленька дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА