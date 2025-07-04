Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 26 осіб, серед них дитина

Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в ніч на п'ятницю постраждало понад 26 людей, серед яких є 10-річна дитина, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що в ніч з 3 на 4 липня військові рф здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням БпЛА, балістичних та крилатих ракет. Загалом дві повітряні тривоги з перервою тривали понад 12 годин. На цей час відомо про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка, у якої травмована нога. Точна кількість постраждалих встановлюється", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

За інформацією прокурорів, у Солом’янському районі столиці пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі. Також постраждали автозаправка, будівля училища та школи, залізничне полотно, приміщення теплопункту.

У Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу.

У Шевченківському районі вибиті вікна у кількох житлових будинках, а також пошкоджень зазнала новобудова, не введена в експлуатацію.

Загалом, падіння уламків БпЛА зафіксовано у 6 районах – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Святошинському.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко в свою чергу повідомив, що госпіталізовано 15 людей.