Трамп проанонсував розмову із Зеленським

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Президент США Дональд Трамп заявив, що у п’ятницю буде говорити по телефону з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я завтра вранці буду говорити з президентом Зеленським. Я дуже розчарований розмовою, яка у мене сьогодні була з президентом Путіним, тому що, по-моєму, він не готовий. Я не думаю, що він готовий. І це дуже розчаровує. Я просто кажу, що не думаю, що він збирається зупинятися, і це сумно", - сказав Трамп журналістам пізно ввечері у четвер у Вашингтоні.