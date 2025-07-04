Інтерфакс-Україна
Події
12:47 04.07.2025

Трамп проанонсував розмову із Зеленським

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Трамп проанонсував розмову із Зеленським
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що у п’ятницю буде говорити по телефону з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я завтра вранці буду говорити з президентом Зеленським. Я дуже розчарований розмовою, яка у мене сьогодні була з президентом Путіним, тому що, по-моєму, він не готовий. Я не думаю, що він готовий. І це дуже розчаровує. Я просто кажу, що не думаю, що він збирається зупинятися, і це сумно", - сказав Трамп журналістам пізно ввечері у четвер у Вашингтоні.

Теги: #розмова #трамп #зеленський

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