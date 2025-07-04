Український дрон лазерної підсвітки R-34-T допущений до експлуатації в Силах оборони

Український безпілотний літальний апарат R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання, офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України, повідомляється на сайті Міністерства оборони України в п'ятницю.

"Дрон розроблений на замовлення Збройних сил України, успішно пройшов всі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань. Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє пресслужба виробника FRDM Group, дрон R-34-T став першим український БПЛА для лазерної підсвітки, і він вже отримав кодифікацію за стандартами НАТО

"Завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника", – заявили в FRDM Group.

Дрон має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

FRDM Group — українська технологічна компанія, що спеціалізується на створенні роботизованих рішень для оборонного сектору. Місія компанії — створювати інноваційні рішення для захисту України в небі та на землі.