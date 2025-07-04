Інтерфакс-Україна
Події
10:36 04.07.2025

ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

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ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"ЮНЕСКО презентувало власний План дій щодо підтримки наукової екосистеми України — документ, покликаний підтримати українську науку в умовах війни та на етапі післявоєнного відновлення. План розробляли з 2024 року у співпраці з понад 60 українськими партнерами", - йдеться в повідомленні Міносвіти по результатам заходу "Наука та інновації для відновлення України", який є етапом підготовки до Конференції з відновлення України 2025 в Римі (Італія).

Зазначається, що документ передбачає комплекс заходів на 2025-2026 роки, зокрема: посилення наукової інфраструктури; підтримку молодих дослідників; розвиток міжнародної наукової співпраці; глибшу інтеграцію України до Європейського та світового дослідницького простору.

"Сьогодні ми не просто зберігаємо науковий потенціал України, а закладаємо фундамент для її глобальної ролі в майбутньому. Ми впевнені у здатності українських науковців робити вагомий внесок у розвʼязання ключових викликів. І наше завдання — створити для цього умови. Я вдячний міжнародним партнерам за підтримку науки як частини спільної безпеки та зростання. Разом ми формуємо майбутнє — на основі знань, технологій і довіри", - цитує міністра Оксена Лісового прес-служба.

Згідно з повідомленням, Міносвіти й надалі співпрацюватиме з ЮНЕСКО та міжнародними партнерами, щоб забезпечити реалізацію Плану дій та перетворити науку на потужний ресурс для відбудови, розвитку та стійкого майбутнього України.

Теги: #освіта #юнеско

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