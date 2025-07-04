У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві станом на ранок 4 липня — високий, радіаційний фон у місті залишається в нормі, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві — високий. Радіаційний фон у місті залишається в нормі. Про це свідчать дані міських пунктів моніторингу якості повітря. Причина погіршення стану повітря — пожежі, спричинені масованим обстрілом росії в ніч з 3 на 4 липня", - йдеться в повідомленні Міндовкілля у Телеграмі.

У відомстві радять до стабілізації ситуації за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.