Інтерфакс-Україна
Події
09:45 04.07.2025

У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

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Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві станом на ранок 4 липня — високий, радіаційний фон у місті залишається в нормі, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві — високий. Радіаційний фон у місті залишається в нормі. Про це свідчать дані міських пунктів моніторингу якості повітря. Причина погіршення стану повітря — пожежі, спричинені масованим обстрілом росії в ніч з 3 на 4 липня", - йдеться в повідомленні Міндовкілля у Телеграмі.

У відомстві радять до стабілізації ситуації за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Теги: #київ #забруднення_повітря #атака_рф #пожежі

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