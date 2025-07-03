Ворожий дрон поцілив у цивільну автівку на Харківщині, постраждало подружжя

У четвер близько полудня окупаційна армія РФ вдарила по трасі між селами Вільхуватка та Приколотне Харківської області, ворожий fpv-дрон поцілив у цивільний автомобіль, в якому перебувало подружжя, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"56-річний водій дістав вибухове поранення. Його дружина, 51-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).