Інтерфакс-Україна
Події
17:42 03.07.2025

Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

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Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

Уряд Естонії прийняв рішення про те, що у 2027 році країна прийме Конференцію з відновлення України, повідомив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Я радий оголосити, що уряд Естонії сьогодні вирішив, що у 2027 році Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України, яка об’єднає лідерів, реформаторів, громадянське суспільство та міжнародних партнерів, щоб підтвердити нашу спільну відданість європейському майбутньому та відбудові України", - написав він у соцмережі Х.

Цахкна наголосив, що відданість Естонії Україні є непохитною, і сильна, стійка та реформована Україна важлива не лише для її народу, а й для стабільності та безпеки Європи.

"Разом ми продовжимо будувати фундамент для демократичної України, яка стійко протистоїть агресії та процвітає в мирі", - зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, у жовтні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила, що конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.

У 2026 році конференція з відновлення України відбудеться у Польщі.

Теги: #естонія #конференція #відновлення_україни

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