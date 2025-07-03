Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

Уряд Естонії прийняв рішення про те, що у 2027 році країна прийме Конференцію з відновлення України, повідомив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Я радий оголосити, що уряд Естонії сьогодні вирішив, що у 2027 році Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України, яка об’єднає лідерів, реформаторів, громадянське суспільство та міжнародних партнерів, щоб підтвердити нашу спільну відданість європейському майбутньому та відбудові України", - написав він у соцмережі Х.

Цахкна наголосив, що відданість Естонії Україні є непохитною, і сильна, стійка та реформована Україна важлива не лише для її народу, а й для стабільності та безпеки Європи.

"Разом ми продовжимо будувати фундамент для демократичної України, яка стійко протистоїть агресії та процвітає в мирі", - зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, у жовтні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила, що конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.

У 2026 році конференція з відновлення України відбудеться у Польщі.