Інтерфакс-Україна
Події
17:23 03.07.2025

Сибіга подякував Папі Римському Леву XIV за прийом групи дітей з України

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Україна вдячна Папі Римському Леву XIV за прийом групи дітей з України, які перебувають в Італії в рамках гуманітарного проекту "Разом краще 2025", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сердечна подяка Його Святості Папі Леву XIV за тепло і турботу, виявлені до українських дітей. Сьогодні в залі Павла VI Його Святість прийняв групу дітей з України, які перебувають в Італії в рамках гуманітарного проекту "Разом краще 2025". Це була глибоко зворушлива зустріч, сповнена емоціями, посмішками, молитвами і надією. Слова підтримки та солідарності Папи є потужним знаком для всіх українців", - написав Сибіга у соцмережі Х у четвер.

Міністр подякував понтифіку та Caritas Italiana та "всім, хто долучився" до реалізації цього проекту. "Разом ми зміцнюємо цінності миру, милосердя та спільної людяності", - додав Сибіга.

Теги: #діти #папа_римський

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