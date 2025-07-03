Голова УІНП Алфьоров: Одним із девізів інституту буде пояснення, а не пропаганда

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Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявляє, що за його каденції інститут має намір розширити хронологічні межі вивчення і популяризації історії України.

"Основними новими напрямками, які б я посилив, це зниження хронологічної межі і вихід з 20 століття. Тому що Український інститут національної пам’яті десять років зосереджувався виключно на подіях, пов'язаних з 20 століттям, точніше подіями, пов'язаними з Другою світовою війною. Для мене одним із пріоритетних завдань, все ж таки, - розкласти для українців історію нашої держави, визначні і пам'ятні дати, пов'язуючи з тисячолітньою історією нашої держави", - сказав Алфьоров в ефірі національного телемарафону в четвер.

Також він зазначив, що перед Інститутом стоять виклики, пов'язані з Волинською трагедією, атаками РФ на українські історичні і пам'ятні місця.

"Я переконаний, що одним із девізів нашого інституту буде вже , скажімо, пояснення, а не, наприклад, пропаганда. Це буде історія, пов'язана з тим, що ми будемо запрошувати людей до співпраці, а не гуртуватися навколо якогось єдиного ядра", - додав голова УІНП.