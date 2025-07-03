США переглянули поставки зброї не лише для України, стверджують у Білому домі - ЗМІ

Низка інших країн, крім України, також були позбавлені пріоритету для отримання зброї та боєприпасів від США, однак повідомлення робилося лише щодо України, інформує CBS News з посиланням на неназваного посадовця Білого дому.

"Посадовець Білого дому не назвав ці країни та не сказав, як довго може тривати пауза в деяких поставках зброї до України", - повідомляється на сайті телеканалу в четвер.

Посадовець Білого дому заявив, що пауза в поставках зброї до України є частиною ширшого огляду, який проводить Пентагон щодо поставок зброї всім країнам, які отримують її від США.

Видання відзначає, що міністр оборони США Піт Хегсет розпочав цей огляд кілька тижнів тому за вказівкою президента США Дональда Трампа. Посадовець сказав, що огляд було проведено для того, щоб переконатися, що Пентагон за попередньої адміністрації "надавав пріоритет потребам Америки".

Заступник генерального директора військового аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних служб Малкольм Чалмерс повідомив CBS News у березні, що близько 20% військової техніки України постачається США, 25% – Європою та рештою світу, а 55% виробляється в Україні.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими. Пізніше він наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. "З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомляється на сайті МЗС України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив,що Україна та США на всіх робочих рівнях з'ясовують деталі по постачанню оборонної підтримки, зокрема, ППО. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання протиповітряної оборони.