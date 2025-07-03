Українські чиновники стверджують, що всі поставки американської зброї зупинені, американські чиновники заперечують – ЗМІ

Номенклатура та обсяги озброєнь та боєприпасів, поставка яких була призупинена американською стороною Україні в ніч з 30 червня на 1 липня, наразі невідома, але українські чиновники стверджують, що фактично всі поставки американської зброї, включаючи снаряди та запасні частини, були зупинені, що американські чиновники заперечують, повідомляє видання Economist у четвер.

"Пентагон представляє переривання як обмежену та тимчасову дію. Але українські чиновники підозрюють більш узгоджені зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на те, щоб вичавити політичні поступки з України, як це було зроблено на початку березня", - йдеться в статті.

Українські чиновники стверджують, що в ніч з 30 червня на 1 липня Пентагон повернув вантажні літаки, які доставляли постачання ракет-перехоплювачів ППО та іншої зброї на європейські бази, звідки їх мали доставити наземним шляхом до України. В кількох повідомленнях йшлося про те, що серед них були ракети-перехоплювачі ППО Patriot. The Wall Street Journal додала, що серед них були ракети класу "повітря-повітря" Stinger, ракети класу "повітря-повітря", ракети класу "повітря-земля" Hellfire, ракети класу "повітря-повітря" та артилерійські снаряди.

Відзначається, що американські чиновники заявили, що перегляд поставок зброї є глобальним, і будь-яка пауза зрештою може бути скасована.

"Якою б не була конкретна ситуація, очевидно, що американська підтримка України зменшується. Чиновники заявили, що й без того невеликі суми для України в звичайному бюджеті Пентагону будуть ще більше скорочені відповідно до бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік, хоча вони не надали жодних подробиць", - пише видання.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими. Пізніше він наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. "З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомляється на сайті МЗС України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США на всіх робочих рівнях з'ясовують деталі по постачанню оборонної підтримки, зокрема, ППО. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання протиповітряної оборони.