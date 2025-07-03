Інтерфакс-Україна
Події
09:41 03.07.2025

США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

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США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп
Фото: Getty Images

США не припинять поставку зброї та ракет для систем протиповітряної оборони для України, а повідомлення про призупинку поставок стосуються лише певних найменувань, повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Наші зобов’язання не змінилися", – відповіла Брюс під час щоденного брифінгу на питання про послаблення обороноздатності України в разі припинення військової допомоги, незважаючи на заявлену мету президента США Дональда Трампа "припинити вбивства" в Україні.

"Це не припинення нашої допомоги Україні... Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася… Існує кілька інших надійних варіантів та зусиль щодо ситуації з озброєнням в Україні", – сказала вона, не надаючи додаткових подробиць.

Брюс також стверджує, що цей крок "не буде фактором" у поведінці РФ на полі бою, оскільки, за її словами, "ми не призупинили постачання зброї Україні". "Президент (Трамп – ІФ-У) також вказав на свою незмінну відданість справі ракет Patriot (системи ППО – ІФ-У)", – сказала вона.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими. Пізніше він наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. "З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомляється на сайті МЗС України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США на всіх робочих рівнях з'ясовують деталі по постачанню оборонної підтримки, зокрема, ППО. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання протиповітряної оборони.

Теги: #поставки #україна #зброя #сша #ппо

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