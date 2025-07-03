Інтерфакс-Україна
Події
07:29 03.07.2025

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

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Російські війська за добу здійснили 432 обстріли по 9 населених пунктах Запорізької області, постраждала літня жінка, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 432 удари по 9 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційних обстріли по Гуляйполю та Малій Токмачці, а 294 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Лобкове, Гуляйполе, Долинку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку, а 127 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків,  Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та автівок.

Федоров також зазначив, що літня жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21589

Теги: #постраждала #запорізька #обстріли

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