Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Американської торговельної палати, Україна будує нову мережу співпраці зі США.

"Щойно була зустріч із підприємцями – членами Американської торговельної палати. Значимі бізнеси. Я подякував їм за роботу в Україні та з Україною – це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця. Але також це компанії та люди, що мають значний вплив. Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес. Усіх у державі. ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва", - додав він.

Президент подякував усім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист.

"Ми сьогодні говорили про те, що важливо, коли компанії виходять із російського ринку й працюють саме тут, в Україні. Ми також будуємо нову мережу співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості, промисловості технологічних секторів", - повідомив президент.

Він наголосив, що основою залишається захист від російських ударів, і Україна очікує більшої активності від підприємців у просуванні цього безпекового порядку денного.