Зеленський провів зустріч із членами Американської торговельної палати
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Американської торговельної палати, Україна будує нову мережу співпраці зі США.
"Щойно була зустріч із підприємцями – членами Американської торговельної палати. Значимі бізнеси. Я подякував їм за роботу в Україні та з Україною – це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця. Але також це компанії та люди, що мають значний вплив. Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.
"Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес. Усіх у державі. ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва", - додав він.
Президент подякував усім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист.
"Ми сьогодні говорили про те, що важливо, коли компанії виходять із російського ринку й працюють саме тут, в Україні. Ми також будуємо нову мережу співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості, промисловості технологічних секторів", - повідомив президент.
Він наголосив, що основою залишається захист від російських ударів, і Україна очікує більшої активності від підприємців у просуванні цього безпекового порядку денного.