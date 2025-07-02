КМДА заявляє про неможливість введення мобільних укриттів в експлуатацію, голова КМВА заявляє про вимогу воєнного часу

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Роман Ткачук заявляє, що діюче українське законодавство не дозволяє вводити в експлуатацію модульні укриття, а начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, вимагаючи встановлювати їх у столиці, начебто примушує столичну владу порушити закон.

"Це питання актуальне ще з лютого 2022 року. Але дотепер воно так і не має юридичного врегулювання. За бюджетні кошти можна тільки придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово "Укриття". Єдине рішення, яке може сьогодні запропонувати держава в особі керівника КМВА, це примусити місцеву владу порушити законодавство щодо використання бюджетних коштів", - написав Ткачук у Facebook в середу.

Він стверджує, що держава затвердла стандарти на виробництво таких укриттів, але досі не розробила нормативи на введення цих об'єктів в експлуатацію попри те, що столична влада неодноразово зверталися до Кабінету міністрів з відповідним проханням.

Ткачук також заявляє, що в інших містах вже є кримінальні справи, повʼязані зі встановленням подібних захисних споруд.

У відповідь на це голова КМВА заявив, що КМДА має діяти на випередження. "Мобільні укриття - не моя забаганка. Це сувора вимога воєнного часу. Не треба прикриватися папірцями. Папір не захистить від ракети чи дрона. Маємо діяти на випередження, маємо рятувати життя. Бо ми могли б це зробити, якби не публічна профанація з боку деяких осіб", - написав Ткаченко в Телеграм.

Він нагадав, що представники КМДА раніше заявляли про відсутність повноважень евакуйовувати занедбані автівки в Києві, відкривати мости, забезпечувати роботу громадського транспорту під час тривог, але відповідні механізми були ним ініційовані і вже працюють.

Як повідомлялося, 1 липня Ткаченко відзначив відсутність модульних укриттів в українській столиці та ініціював розгляд питання їх облаштування Радою оборони Києва. "Майже три з половиною роки великої війни і жодного модульного укриття в столиці… В Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві - можна. У Києві не можна?", - написав Ткаченко в Телеграм у вівторок.

За його словами, перешкодою для цього є державні будівельні норми (ДБН), але не уточнив, які саме.