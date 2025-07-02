Інтерфакс-Україна
Події
12:12 02.07.2025

Макрон поінформував Зеленського про свою розмову з Путіним – ЗМІ

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Макрон поінформував Зеленського про свою розмову з Путіним – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон зв'язався з президентом України Володимиром Зеленським, щоб поінформувати його про свою телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Президент Франції сказав Зеленському, що позиція Путіна щодо припинення війни в Україні не змінилася, і він продовжує відкидати припинення вогню, сказав один із співрозмовників на умовах анонімності, оскільки переговори були приватними", - вказуэться у повідомленні.

Зазначається також, що Макрон і Путін домовилися координувати свої підходи щодо Ірану під час першої телефонної розмови з 2022 року.

Теги: #макрон #зеленський

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