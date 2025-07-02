Інтерфакс-Україна
Події
05:31 02.07.2025

Трамп виступив за депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має позбавитися небезпечних злочинців, зокрема тих, хто перебуває в країні вже давно й навіть народився у США. Про це він сказав в ефірі Right Side Broadcasting.

"І водночас у нас є багато небезпечних людей, які вже давно тут — ті, що б’ють людей ззаду по голові битою, коли ті не дивляться, і вбивають їх; ті, що штрикають ножем, коли ви просто йдете вулицею. Вони не нові для нашої країни. Вони — частина нашої країни вже давно. Багато з них народилися в цій країні. Я думаю, ми маємо і їх теж прибрати звідси, якщо чесно. Можливо, це буде наша наступна спільна справа. Бо ми про них забуваємо. А серед них дуже небезпечні люди…Це хворі люди. Я хотів би й їх прибрати з нашої країни", — наголосив Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/live/t_BkeF57Z0Q?si=rzt3RPWh_znJyzvH

Теги: #депортація #заява #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:35 02.07.2025
Трамп: Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

Трамп: Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

03:14 02.07.2025
Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ

Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ

01:14 02.07.2025
Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів до України через виснаження запасів США - ЗМІ

Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів до України через виснаження запасів США - ЗМІ

21:45 01.07.2025
РФ ймовірно стратила українського полоненого — Омбудсман

РФ ймовірно стратила українського полоненого — Омбудсман

20:33 01.07.2025
Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США

Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США

16:16 01.07.2025
DOGE може зайнятися розслідуванням діяльності Маска – Трамп

DOGE може зайнятися розслідуванням діяльності Маска – Трамп

09:23 01.07.2025
Трамп підписав указ про скасування низки санкцій проти Сирії - Білий дім

Трамп підписав указ про скасування низки санкцій проти Сирії - Білий дім

06:58 01.07.2025
Двопартійну резолюцію в справі викрадення росіянами українських дітей представлено в Конгресі США

Двопартійну резолюцію в справі викрадення росіянами українських дітей представлено в Конгресі США

21:49 30.06.2025
Келлог назвав коментарі Пєскова про гальмування мирних переговорів з боку США й України безпідставними

Келлог назвав коментарі Пєскова про гальмування мирних переговорів з боку США й України безпідставними

21:40 30.06.2025
Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго

Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

ОСТАННЄ

ЦПД: Виробництво "Шахедів" у КНДР вже налагоджено за допомогою Росії

Внаслідок удару БпЛА по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру — прокуратура

Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

Спровокована ворожим ударом пожежа у Харкові охопила 300 кв. м. - Синєгубов

Вибух у Харкові: місто зазнало повітряної атаки, горить нежитлова споруда у Новобаварському районі

Мерц про постачання Taurus для України: Німеччина не стане стороною війни

Ворог завдав чергової атаки дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області

Окупанти втратили 118 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА