Зеленський підписав закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення.

Як повідомлялося, законопроект 11495 про внесення змін у закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану був підтриманий Верховною Радою 4 червня. За нього проголосували 311 депутатів.

Законом передбачено, що компенсація стосується як основної, так і додаткових відпусток.

У разі загибелі бійця виплата надається особам, зазначеним у його розпорядженні. Якщо таких немає – кошти переходять у спадщину.