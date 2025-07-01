Інтерфакс-Україна
Події
13:38 01.07.2025

Зеленський підписав закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки

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Зеленський підписав закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення.

Як повідомлялося, законопроект 11495 про внесення змін у закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану був підтриманий Верховною Радою 4 червня. За нього проголосували 311 депутатів.

Законом передбачено, що компенсація стосується як основної, так і додаткових відпусток.

У разі загибелі бійця виплата надається особам, зазначеним у його розпорядженні. Якщо таких немає – кошти переходять у спадщину.

Теги: #закон #зеленський #компенсація

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