Інтерфакс-Україна
Події
20:37 30.06.2025

Україна готує відповідь на нарощування РФ дронових ударів – Зеленський

1 хв читати

РФ планує нарощувати дронові удари по Україні, але Україна готує свою протидію і нарощуватиме власне виробництво безпілотників, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими та Міністерством оборони України.

"Перед новими перемовинами в Європі готуємось дуже ретельно… Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Він відзначив надзвичайну важливість активного розвитку напрямку дронів-перехоплювачів.

"Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію", - додав Зеленський.

Теги: #дрони #безпілотники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 30.06.2025
Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

08:01 30.06.2025
У Пісочині на Харківщині до 8 зросла кількість постраждалих через ворожі дрони - ДСНС

У Пісочині на Харківщині до 8 зросла кількість постраждалих через ворожі дрони - ДСНС

14:07 28.06.2025
Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

09:57 28.06.2025
Внаслідок дронової атаки по Одесі і області загинули двоє місцевих жителів, ще 17 постраждали - прокуратура

Внаслідок дронової атаки по Одесі і області загинули двоє місцевих жителів, ще 17 постраждали - прокуратура

09:39 28.06.2025
До 14 зросла кількість постраждалих в Одесі, серед них троє дітей - ОВА

До 14 зросла кількість постраждалих в Одесі, серед них троє дітей - ОВА

20:21 27.06.2025
Київська громада на цьому тижні передала на фронт ще 1700 дронів

Київська громада на цьому тижні передала на фронт ще 1700 дронів

12:51 27.06.2025
Умєров: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн дронів

Умєров: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн дронів

11:53 27.06.2025
Умєров: далекобійних операцій буде більше, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів

Умєров: далекобійних операцій буде більше, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів

21:26 26.06.2025
Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

19:44 26.06.2025
Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р

Зеленський сподівається, що велику частину фінансової допомоги від Німеччини можна буде виділити на українське виробництво

Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд в межах ініціативи ERA - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС

Зеленський провів нараду щодо підготовки до опалювального сезону

Україна закликає країни FATF включити РФ до переліку юрисдикцій високого ризику – Шмигаль

Апеляційний суд відмовив "Ковальській" у вимогах скасувати рішення АМКУ щодо купівлі цементних заводів Buzzi

ЗСУ знищують окупантів у сірій зоні на відходах до Дніпропетровської області і не дають їм закріпитися, повідомляє DeepState

Аномальна спека спостерігається в Європі

Клименко зустрівся з головою МЗС Німеччини, обговорили технічну допомогу

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Румунії постраждала громадянка України - МЗС

Апеляційна палата ВАКС частково змінила обов'язки, покладені на фігуранта справи щодо завдання збитків Національному інституту раку

Європейська Комісія та Україна узгодили умови торгівельних відносин щодо агропродукції - єврокомісар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА