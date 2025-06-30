Україна готує відповідь на нарощування РФ дронових ударів – Зеленський

РФ планує нарощувати дронові удари по Україні, але Україна готує свою протидію і нарощуватиме власне виробництво безпілотників, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими та Міністерством оборони України.

"Перед новими перемовинами в Європі готуємось дуже ретельно… Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Він відзначив надзвичайну важливість активного розвитку напрямку дронів-перехоплювачів.

"Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію", - додав Зеленський.