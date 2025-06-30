Інтерфакс-Україна
Події
15:20 30.06.2025

ВАКС 1 липня розгляне клопотання про відсторонення Чернишова з посади

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ВАКС 1 липня розгляне клопотання про відсторонення Чернишова з посади

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вівторок, 1 липня, розгляне клопотання антикорупційних органів про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності.

"Клопотання про відсторонення з посади підозрюваного топчиновника призначено до розгляду на 1 липня, 16.30", - повідомили агентству в суді.

Раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Суд задовільнив клопотання частково, оскільки сторона обвинувачення просила серед інших обов'язків носіння електронного засобу контролю (браслету), про що не вказано в рішенні суду.

За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду.

Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Разом з цим клопотанням антикорупційні органи направляли до ВАСК клопотання про відсторонення Чернишова від посади. На час обрання запобіжного заходу воно не розглядалося.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що він тікати він нікуди не планує, щиро не розуміє суть звинувачень і буде співпрацювати зі слідством.

Як стало відомо агентству, на даний час застава Чернишовим або за нього внесена не була.

Після засідання суду Чернишов сказав журналістам: "Ні, у відставку я не планую подавати. У мене багато роботи".

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

Теги: #вакс #чернишов

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