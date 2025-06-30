Інтерфакс-Україна
Події
12:43 30.06.2025

В Україні наступні дві доби без опадів

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В Україні наступні дві доби без опадів

У вівторок, 1 липня, в Україні без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°С, у південній частині до 18°С. Вдень 18-23°С, на півдні країни та Закарпатті до 27°С. В Карпатах вночі 5-10°С, вдень 14-19°С.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень 20-22°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 1 липня в Києві була зафіксована у 1910 році і склала 33,1°С тепла, найнижча вночі – 7,7°С в 1908 році.

У середу, 2 липня, в Україні без опадів, лише на північному сході країни, у східних та Дніпропетровській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°С, у південній частині до 18°СС. Вдень 21-26°С, у західних та південних областях до 29°С, на північному сході та сході країни 18-23°С.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень 23-25°С.

Теги: #прогноз_погоди

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