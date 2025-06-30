Окупанти вперше атакували Харків безпілотником нового типу – мер

Минулого тижня війська агресора здійснили по Харкову 16 обстрілів, постраждали чотири особи, серед них – дитина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар дроном нового типу під назвою "Черніка", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за потужністю бойової частини "Черніка" схожа на "Молнію", але має іншу конструкцію. Внаслідок її удару було пошкоджено кілька автівок в гаражному кооперативі.

Загалом за останні сім днів внаслідок ворожих атак на місто постраждали чотири особи, серед них - дитина.

Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства у Немишлянському, Київському та Індустріальному районах.