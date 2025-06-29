Під російський обстріл у неділю потрапив мешканець Херсона - ОВА

Мешканець Корабельного району Херсона потрапив під російський обстріл у неділю, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Житель Херсона потрапив під російський обстріл у Корабельному районі", - сказано в телеграмі.

Як зазначається, внаслідок атаки чоловік 1970 року народження дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг.

Наразі потерпілий в лікарні під наглядом медиків.