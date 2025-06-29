Інтерфакс-Україна
Події
17:21 29.06.2025

Окупанти обстріляли центр Херсона, є загиблий та поранений

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Один мирний житель Херсона загинув, ще один госпіталізований з травмами внаслідок обстрілу центра міста російськими окупантами в неділю вдень, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 14:30 армія рф вкрила вогнем Центральний район Херсона. На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють", - написав Прокудін в Телеграм в неділю.

Постраждав, за його словами, 61-річний херсонець. "Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Нині медики дообстежують потерпілого", - розповів голова обладміністрації.

Теги: #херсон #обстріл

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