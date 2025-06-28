Інтерфакс-Україна
Події
18:54 28.06.2025

Ворог знову атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією – Лисак

1 хв читати
Ворог знову атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією – Лисак

Нікопольщину ворог знову атакував безпілотниками та артилерією, пошкоджені інфраструктура та два приватні будинки, постраждали двоє людей, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Нікопольщину ворог знову атакував безпілотниками та артилерією. Гатив по самому Нікополю, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та 2 приватні будинки. Сталася пожежа сухої трави", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що по Синельниківщині російська армія поцілила FPV-дроном і КАБами. Потерпали Межівська та Великомихайлівська громади.

"Постраждали двоє людей. Жінка 68 років госпіталізована в стані середньої тяжкості. 69-річна потерпіла лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися 2 оселі. Потрощене авто", - написав Лисак.

Теги: #нікопольщина #дніпропетровська_область #лисак #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 28.06.2025
В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція

В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція

12:11 27.06.2025
Через російську повітряну атаку на Полтавщині пошкоджено заклад охорони здоров'я

Через російську повітряну атаку на Полтавщині пошкоджено заклад охорони здоров'я

20:06 25.06.2025
На Харківщині загинув цивільний через ворожий обстріл

На Харківщині загинув цивільний через ворожий обстріл

19:03 24.06.2025
До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

18:12 24.06.2025
До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

17:55 24.06.2025
До лікарів звернулися 10 пасажирів потягу "Одеса-Запоріжжя", пошкодженого ударом РФ

До лікарів звернулися 10 пасажирів потягу "Одеса-Запоріжжя", пошкодженого ударом РФ

14:35 24.06.2025
Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

13:45 24.06.2025
УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

12:38 24.06.2025
Ракетний удар Росії пошкодив поїзд Одеса-Запоріжжя на Дніпропетровщині, без жертв

Ракетний удар Росії пошкодив поїзд Одеса-Запоріжжя на Дніпропетровщині, без жертв

11:19 24.06.2025
Ворог атакував Дніпро, пролунала серія вибухів - ОВА

Ворог атакував Дніпро, пролунала серія вибухів - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

ОСТАННЄ

Кравченко про справу "Автомагістраль-Південь": Всі оголошені підозри — законні, обґрунтовані та підтверджені судовими експертизами

Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

На Херсонщині встановили два модульні укриття для безпеки жителів

Фіцо: Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить

У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в ТЦ

Папа Лев XIV виказав слова підтримки народові України

На Чернігівщині дитина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмету – ДСНС

На воді за червень загинули 98 людей, зокрема 8 дітей – ДСНС

Сумщина отримала 30 автобусів від Корейського агентства (KOICA)

Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 28 та 29 червня – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА