Ворог знову атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією – Лисак

Нікопольщину ворог знову атакував безпілотниками та артилерією, пошкоджені інфраструктура та два приватні будинки, постраждали двоє людей, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Нікопольщину ворог знову атакував безпілотниками та артилерією. Гатив по самому Нікополю, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та 2 приватні будинки. Сталася пожежа сухої трави", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що по Синельниківщині російська армія поцілила FPV-дроном і КАБами. Потерпали Межівська та Великомихайлівська громади.

"Постраждали двоє людей. Жінка 68 років госпіталізована в стані середньої тяжкості. 69-річна потерпіла лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися 2 оселі. Потрощене авто", - написав Лисак.