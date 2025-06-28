Інтерфакс-Україна
Події
16:31 28.06.2025

Через негоду знеструмлено більше 1 тис споживачів на Полтавщині – ОВА

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Через негоду знеструмлено більше 1 тис споживачів на Полтавщині – ОВА

Через сильні пориви вітру в Полтавській області більше 1 тис. абонентів залишилися без світла у п’яти населених пунктах Полтавського району, повідомив очільник ОВА Володимир Когут у суботу.

"Через сильні пориви вітру залишилися без світла 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у п’яти населених пунктах Полтавського району. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - написав він у телеграмі.

Наразі енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Теги: #знеструмлення #полтавська_область

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