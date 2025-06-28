Інтерфакс-Україна
Події
05:11 28.06.2025

Італійська Campari Group продає Cinzano за 100 млн євро - пресреліз

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Campari Group досягла угоди про продаж виробництва вермуту Cinzano та ігристих вин приватній італійській компанії з виробництва спиртних напоїв Caffo Group 1915 (власник бренду біттера Vecchio Amaro del Capo), повідомляють у пресрелізі Campari.

Продаж також включає бізнес із виробництва граппи Frattina.

Угода укладається в рамках стратегії Campari Group і зобов'язання щодо оптимізації портфеля за рахунок продажу неосновних брендів для посилення комерційної та маркетингової спрямованості на основний бізнес з виробництва спиртних напоїв, загального спрощення операційної діяльності, ідеться у прес-релізі.

Угода передбачає внесок у нещодавно створену компанію підприємств Cinzano і Frattina, включаючи всю інтелектуальну власність, запаси готової продукції, деяке виробниче обладнання в Італії, договірні відносини, а також інші пов'язані активи. Виробничі потужності в Італії та Аргентині, де Campari Group також виробляє інші бренди, виключені з периметра угоди.

Закриття угоди, сума якої становить 100 млн євро, очікується до кінця 2025 року.

У 2024 році чисті продажі Cinzano і Frattina склали 75 млн євро. Середньорічні темпи зростання за останні чотири роки склали 5%. Їхня частка в загальному обсязі продажів Campari Group склала 2%.

Теги: #cinzano #угода #італія

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