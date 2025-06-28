Інтерфакс-Україна
Події
00:29 28.06.2025

Законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ може відіграти визначальну роль у досягненні перемир'я - Сибіга

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Запропоновані у законопроєкті американського сенатора Ліндсі Грема санкції у поєднанні з сильними санкційними рішеннями ЄС та інших союзників мають примусити Росію до перемир'я, що відкриє дорогу до можливих мирних перемовин, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вітаємо законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, переконаний, що це ті санкції, які потрібні сьогодні з боку США. Наскільки ми розуміємо, на сьогодні цей законопроєкт у сенаті підтримують 82 сенатори. Це значна кількість. Ми вважаємо, що цей пакет у разі його прийняття може відіграти вирішальну чи визначальну роль у досягненні перемир'я. Тому надзвичайно важливо, щоб робота на цьому треку продовжувалася", - сказав він під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ.

За словами міністра, Україна очікує від американських друзів твердих рішень, щоб примусити Росію до миру і справжніх мирних перемовин.

Очільник МЗС наголосив, що санкції проти Росії – це не лише про підтримку України, але ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину.

Український міністр переконаний: немає сумнівів, що російські окупанти планують розширення агресії на інші країни Європи. Так, у РФ "нарощують оборонну промисловість безпрецедентними темпами", і це загрожує не лише Україні, зазначив Сибіга. Він наголосив, що Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом.

Також він підкреслив, що найближчим часом очікується ухвалення вже 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. За словами Сибіги, пакет "буде потужним та болючим для агресора". Глава МЗС підкреслив, що "санкції реально працюють, щоб не розповідала російська пропаганда".

За словами очільника МЗС, санкційний тиск на РФ має бути посилений через:

1) фокус на ключові сектори російської економіки – енергетика, металургія, ядерні енергії та хімічна промисловість, IT-сектор та фінансова сфера.

2) подальше обмеження доступу до компонентів для виробництва ракет, дронів, РЕБ.

3) повна заборона імпорту російського скрапленого газу, нафтопродуктів та критичної сировини урану, алюмінію, титану, нікелю тощо.

4) зниження цінової стелі на російську нафту до 30 доларів за барель.

5) запровадження повної заборони на газопровід "Північний потік".

6) розширення персональних санкцій щодо ВПК і пропаганди, окремих санкцій за участь у насильницькій депортації українських дітей.

7) санкції за будь-які атаки, включаючи кібератаки, на морську інфраструктуру підводні кабелі та трубопроводи, енергетичні об'єкти, а також порти, цивільні судна.

8) посилення відповідальності за порушення санкцій.

9) обмеження видачі віз російським дипломатам, а також невизнання небіометричних паспортів, зменшення обсягів видачі росіянам багаторазових шенгенських віз.

10) боротьба з обходом санкцій, зокрема через запровадження обмежувальних заходів щодо суден тіньового флоту, а також капітанів, власників, постачальників і покупців вантажів, задіяних портів.

Теги: #законопроєкт #грем #сибіга

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