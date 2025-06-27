Відомо про контракти інших країн щодо постачання РФ верстатів на 2026 рік - Зеленський

Фото: сайт Президента України

Відомо, що на 2026 рік заплановані контракти інших країн світу про постачання РФ критичних компонентів і обладнання, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах, в російських ракетах. На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в Росії верстатів на підприємства військового промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу", - сказав Зеленський на конференції з запровадження додаткових санкцій проти Росії "Чесна гра".

За словами президента, відомо про постачання верстатів до РФ з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучних Штатів Америки.

"Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26 рік", - зазначив Зеленський.