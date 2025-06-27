Інтерфакс-Україна
Події
17:14 27.06.2025

Генпрокурор обіцяє аудит справ, які стосуються бізнесу

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Генпрокурор обіцяє аудит справ, які стосуються бізнесу

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко обіцяє провести аудит кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом.

"Другий пріоритет – це нарешті розібратися з провадженнями, які стосуються бізнесу, захистити бізнес і дійти справедливості в цих питаннях", - сказав Кравченко в п'ятницю в Києві під час "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Раніше генпрокурор заявляв про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора та пообіцяв забезпечити комунікацію з бізнесом в рамках закону.

"Сьогодні реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань", - повідомив Кравченко в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, на практиці діяльність Департаменту зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.

"Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах", - зазначив генпрокурор.

В цьому контексті він заявив, що у фокусі відомства є медіація. "Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість", - запевнив він.

Теги: #аудит #генпрокурор

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