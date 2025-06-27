Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотник "Protector"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний наземний комплекс "Protector", розроблений вітчизняним підприємством на основі реального бойового досвіду з метою забезпечення безпеки воїнів під час виконання логістичних та бойових завдань на будь-якій місцевості та у будь-яку пору року.

"Завдання, які може виконувати "Protector": перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо. Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи – до 700 кг. Запас ходу – до 400 км", - повідомляється на сайті відомства у п'ятницю.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність.

"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу. Важливо, щоб технології більше наближалися до окопів, щоб інноваційні інструменти війни більше працювали для воїнів і за них. ВОПи необхідно максимально посилити роботизованими системами", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.