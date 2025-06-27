Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, без постраждалих

ЗС РФ атакували Харків безпілотником, влучання зафіксоване в Індустріальному районі міста, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Тип ворожого БпЛА наразі встановлюється. На цей момент інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, за попередніми даними, пошкоджено кілька авто у гаражному кооперативі.