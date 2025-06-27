Інтерфакс-Україна
Події
13:32 27.06.2025

Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, без постраждалих

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ЗС РФ атакували Харків безпілотником, влучання зафіксоване в Індустріальному районі міста, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Тип ворожого БпЛА наразі встановлюється. На цей момент інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, за попередніми даними, пошкоджено кілька авто у гаражному кооперативі.

Теги: #харків #бпла

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