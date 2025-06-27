На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік, зафіксовані пошкодження будівель у трьох районах
Вночі ворог масовано атакував Київщину за допомогою БпЛА та ракет внаслідок чого був поранений чоловік, зафіксовані пошкодження у трьох районах.
Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник у телеграм, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. "Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться у дописі.
Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.
У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки.