Інтерфакс-Україна
Події
01:00 27.06.2025

Ворожі БпЛА атакували Кременчуцький район – ОВА

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Зруйновані приміщення та пошкоджений транспорт внаслідок атаки російських БпЛА в Кременчуцькому районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут в Телеграм у ніч на п'ятницю.

"На Полтавщині працює ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило", - повідомив Когут у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/24130

Теги: #наслідки #полтавська #атака #бпла

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