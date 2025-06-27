Ворожі БпЛА атакували Кременчуцький район – ОВА

Зруйновані приміщення та пошкоджений транспорт внаслідок атаки російських БпЛА в Кременчуцькому районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут в Телеграм у ніч на п'ятницю.

"На Полтавщині працює ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило", - повідомив Когут у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/24130