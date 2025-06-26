Інтерфакс-Україна
Події
21:48 26.06.2025

Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

2 хв читати

Зараз потрібен сильний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, його ключовими цілями має бути російський тіньовий танкерний флот, російські банки, а також ланцюги постачання, що поставляють деталі для виготовлення зброї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Санкції проти Росії залишаються одним з найефективніших інструментів обмеження її агресії. Зараз потрібен дійсно сильний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями повинні бути торгівля нафтою Росії, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи, а також будь-які ланцюги постачання, що доставляють обладнання або деталі для виготовлення зброї", - сказав Зеленський під час виступу на саміті Європейської ради.

Президент зауважив, що деякі європейські компанії все ще поставляють критично важливі компоненти до Росії, які "потрапляють у ракети та іншу зброю, яка використовується для вбивства українців". За словами Зеленського, Україна ідентифікує ці матеріали та передасть докази командам в Європі.

Окрім того, глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій не лише проти російських танкерів, але й проти їхніх капітанів та терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти

"Військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафти високі. З часом ми побачили, наскільки сильно деякі європейські країни все ще залежать від російської нафти. Ми розуміємо це і діємо обережно, як того вимагає наше партнерство з ЄС", - додав президент.

Однак, за його словами, Україна не завжди відчуває таке ж розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби держави.

"Особливо дивно чути таку сильну критику, навіть політичний тиск з боку деяких лідерів, тоді як наша повага до правил ЄС дозволяє нафті продовжувати надходити. Ми всі повинні задуматися над цим. Або ми всі дотримуємося однакових правил ЄС, або переваг для всіх буде менше", - наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14883

Теги: #санкції #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 26.06.2025
Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

21:51 26.06.2025
Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

21:46 26.06.2025
Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

21:24 26.06.2025
ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

20:52 26.06.2025
ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради

ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради

20:51 26.06.2025
Зеленський відзначив нагородами спецпризначенців Центру спецоперації "А" СБУ

Зеленський відзначив нагородами спецпризначенців Центру спецоперації "А" СБУ

20:48 26.06.2025
Лідери ЄС засудили треті країни – Іран, Білорусь та КНДР за їх підтримку РФ у війні з Україною - висновки

Лідери ЄС засудили треті країни – Іран, Білорусь та КНДР за їх підтримку РФ у війні з Україною - висновки

20:45 26.06.2025
Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

20:38 26.06.2025
Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

20:19 26.06.2025
Саміт ЄС закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

Саміт ЄС закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

ОСТАННЄ

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

Філатов повідомив про підготовку кримінальних справ проти його родини і що його не попередили про підготовку замаху

Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

Офіс генпрокурора повідомив про запобігання підриву в Києві скутера з військовим

Кількість жертв повеней у ПАР перевищила 100 осіб

Окупанти просунулися на захід від Великої Новосілки в бік Дніпропетровської області – DeepState

Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків

Саміт ЄС вказав на важливість захисту східного кордону Євросоюзу

Трамп переконаний, що до ударів США з ядерних об'єктів Ірану уран не вивезли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА