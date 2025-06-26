Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

Зараз потрібен сильний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, його ключовими цілями має бути російський тіньовий танкерний флот, російські банки, а також ланцюги постачання, що поставляють деталі для виготовлення зброї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Санкції проти Росії залишаються одним з найефективніших інструментів обмеження її агресії. Зараз потрібен дійсно сильний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями повинні бути торгівля нафтою Росії, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи, а також будь-які ланцюги постачання, що доставляють обладнання або деталі для виготовлення зброї", - сказав Зеленський під час виступу на саміті Європейської ради.

Президент зауважив, що деякі європейські компанії все ще поставляють критично важливі компоненти до Росії, які "потрапляють у ракети та іншу зброю, яка використовується для вбивства українців". За словами Зеленського, Україна ідентифікує ці матеріали та передасть докази командам в Європі.

Окрім того, глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій не лише проти російських танкерів, але й проти їхніх капітанів та терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти

"Військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафти високі. З часом ми побачили, наскільки сильно деякі європейські країни все ще залежать від російської нафти. Ми розуміємо це і діємо обережно, як того вимагає наше партнерство з ЄС", - додав президент.

Однак, за його словами, Україна не завжди відчуває таке ж розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби держави.

"Особливо дивно чути таку сильну критику, навіть політичний тиск з боку деяких лідерів, тоді як наша повага до правил ЄС дозволяє нафті продовжувати надходити. Ми всі повинні задуматися над цим. Або ми всі дотримуємося однакових правил ЄС, або переваг для всіх буде менше", - наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14883