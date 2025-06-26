Результати НМТ-2025 фактично аналогічні до минулорічних - директорка УЦОЯО

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що результати національного мультипредметного тесту (НМТ) в 2025 році в розрізі успішності здачі приблизно такі самі, як і в минулому році.

"Результати фактично аналогічні до минулорічних. Частки тих, хто не пройшов оцінювання, хто отримав доволі високі результати, тобто 150 і вище балів, вони приблизно такі самі, як були минулого року в розрізі абсолютно всіх ключових предметів", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

У зв'язку з цим Вакуленко підкреслила, що ніякої "зради" цього року немає.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.