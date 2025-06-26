Інтерфакс-Україна
Події
10:50 26.06.2025

Каллас: Ніхто з російського керівництва не є недоторканним

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Каллас: Ніхто з російського керівництва не є недоторканним
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас вважає, що підписання угоди про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України надсилає чіткий сигнал керівникам РФ, що ніхто з них не є недоторканим.

"Кожен дюйм російської війни був задокументований. Немає місця для сумнівів – і немає місця для безкарності. Угода між президентом Зеленським та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу надсилає чіткий сигнал: ніхто з російського керівництва не є недоторканним", - написала вона в соцмережі Х.

Теги: #спецтрибунал #каллас #рф

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