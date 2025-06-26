СБУ: 19-річний житель Київщини намагався підірвати нацгвардійця, заманивши його побаченням з дівчиною з чату знайомств

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річного жителя Київщини - агента РФ, який намагався підірвати військового, заманивши його на "побачення з дівчиною", - вибухівку зловмисник заклав у скутер на місці зустрічі.

"Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення ворога мав вчинити серію терактів у північних регіонах України… одним із його завдань була ліквідація військового Національної гвардії у Києві", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

В українській спецслужбі уточнюють, що для цього зловмисник заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом побачення із дівчиною з чата для знайомств.

"Коли військовий прибув на локацію, рашисти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення". Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні

Згідно з повідомленням, ворожим агентом виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав "легких заробітків" на Телеграм-каналах.

"Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту", - зазначають у відомстві.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту.

Правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах" одразу після підпалу автівки.

Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).