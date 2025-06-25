Зеленський 27 червня планує зустрітися з представниками українського бізнесу

Президент України Володимир Зеленський планує в п'ятницю, 27 червня, провести зустріч його команди з представниками бізнес-спільноти для обговорення нагальних питань.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", на зустріч запрошено Спілку українських підприємців (СУП).

Тим часом на зустріч не запросили представників Американської торговельної палати в Україні (AmCham) та міжнародну бізнес-спільноту Board.

"Мене як засновника Board і як голову Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України не запросили. Дивним чином", - сказав засновник групи компаній Advanter Group та спільноти Board Андрій Длігач у коментарі агентству.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі, під час зустрічі планується обговорити нагальні проблеми бізнесу та затримку деяких реформ. Можлива презентація нового проєкту для підприємців.

"Також на зустрічі планується показати нового премʼєр-міністра, яка раніше не мала змоги допомогти бізнесу на посаді першого-віце-міністра економіки, але все скоро зміниться", - додав нардеп.