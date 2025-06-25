Інтерфакс-Україна
Події
12:16 25.06.2025

Трамп обговорив з Ердоганом оборонні інвестиції та війну в Україні

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Трамп обговорив з Ердоганом оборонні інвестиції та війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у вівторок з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в нідерландській Гаазі, де вони обговорили регіональні та глобальні питання, зокрема, врегулювання російсько-української війни, а також двосторонні зв'язки, повідомляє в середу турецьке агентство Anadolu.

"Президент Ердоган привітав укладення ізраїльсько-іранського припинення вогню, досягнуте завдяки зусиллям президента США Трампа, і закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, згідно із заявою Управління комунікацій Туреччини. Під час їхньої зустрічі президент Ердоган наголосив на великому потенціалі для співпраці зі США, зокрема, в енергетиці, інвестиціях та обороні, зазначивши, що розвиток зв'язків може допомогти досягти торговельної мети в $100 млрд", - йдеться в повідомленні

Ердоган і Трамп наголосили на важливості посилення стримування НАТО як провідних союзників в Альянсі.

Теги: #ердоган #трамп

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