Єрмак назвав другий день саміту НАТО насиченим: чимало питань щодо зміцнення України та примусу РФ до миру

Фото: сайт Президента України

Питання зміцнення обороноспроможності України та примусу РФ до припинення вогню підніматимуться на полях саміту НАТО в Гаазі у середу, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Чимало питань щодо зміцнення України та примусу рф до припинення вогню. Насичений день сьогодні. Президент Володимир Зеленський робить важливу роботу", - написав Єрмак в Телеграм у середу.

Як повідомлялося, у середу Зеленський на полях саміту НАТО проведе низку зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, прем’єрами Данії Метте Фредеріксен, Крістофером Лаксоном, Федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, а також лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, Німеччини (група Е5) та НАТО.