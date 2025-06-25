Зеленський на саміті НАТО проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом

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У середу, 25 червня, президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО проведе низку зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Про це свідчить програма саміту, з якою вдалося ознайомитися агентству "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, планується, що президент зустрінеться з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, з прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном, федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, а також зустріч у форматі з лідерами Е5 та НАТО.

Відомо, що Зеленський уже прибув на саміт.